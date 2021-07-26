شاهد بالصور.. معرض "عروس الباحة" يفتح أبوابه أمام الزوار والمتسوقين

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بمشاركة أكثر من 40 عارضاً وعدد من الشركات المحلية

بدأ معرض "عروس الباحة" في استقبال الزوار بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بالباحة، متضمناً عدداً من الرعاة الرسمين للمهرجان والشركاء الاستراتيجيين لغرفة الباحة.

ويشارك بالمعرض بنك التنمية الاجتماعية ومركز "دلني" ومركز "المبدعون" بجامعة الملك عبدالعزيز، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، وغرفة مكه المكرمة، وجمعية "إكرام المسنين" بمنطقة الباحة.

كما يشارك أكثر من 40 عارضاً وعدد من الشركات المحلية في معرض عروس الباحة، وتقدم الشركات فيه العديد من المُنتجات، منها العطور والعود والملابس النسائية، والأقمشة، والإكسسوارات والهدايا المُختلفة، وقسم للاسر المنتجة، والمُنتجات الغذائية والعسل، كما يتضمن المعرض العديد من الفعاليات.

وستقام خلال الأيام القادمة بالمعرض مسرحيات ومدينة ألعاب وبوثات خارجية للكوفيهات والمطاعم، ويمكن لكل من زوار المعرض أن يحظوا بتجربة تسوّق استثنائية على امتداد أيام المعرض بصفة مُتواصلة، بدايةً من الساعة الرابعة مساءً، وحتى الثانية عشرة مساءً، وتنوع المعرض متنوعة بالعديد من المنتجات والشركات المحلية.

كما يقوم فريق العمل المنظمين والقائمين على المعرض باتباع التعليمات الصادرة من الإجراءات الاحترازية في المعرض كذلك الإجراءات الصحية.بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة الباحة وفرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة.

وسيكون معرض "عروس الباحة" في نسخته الأولى وجهة للتسوق لكل الشرائح، ووجهة مثالية تلبي تطلعات الجميع، وترضي أذواقهم المُختلفة.