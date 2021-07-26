مستشفى الدعاة: ميزات مادية ومعنوية للملتحقات بمعهد التمريض

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أعلنت مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف عن وجود عدد من الميزات المادية والمعنوية للملتحقات بمعهد التمريض التابع لمستشفى الدعاة، وهي:

أولاً: طالبة الصف الأول الثانوي تتقاضى مكافأة وبدل وجبة بمبلغ 1350 جنيهًا سنويًّا.

ثانيًا: طالبة الصف الثاني الثانوي تتقاضى مكافأة وبدل وجبة بمبلغ 1470 جنيهًا سنويًّا.

ثالثًا: طالبة الصف الثالث الثانوي تتقاضى مكافأة وبدل وجبة بمبلغ 1590 جنيهًا سنويًّا.

رابعًا: طالبة الصف الرابع الثانوي (الفرقة الأولى معهد) تتقاضى مكافأة وبدل وجبة بمبلغ 1830 جنيها سنويًّا.

خامسًا: طالبة الصف الخامس الثانوي (الفرقة الثانية معهد) تتقاضى مكافأة وبدل وجبة بمبلغ 2070 جنيهًا سنويًّا.

إضافة إلى صرف مكافأة تقدر بـ (250) جنيهًا شهريًّا لمن ترغب في العمل بمستشفى الدعاة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وذلك لطالبات الصف الرابع (الفرقة الأولى معهد) وطالبات الصف الخامس (الفرقة الثانية معهد)، يضاف إلى ذلك تعيين خريجات المعهد بمستشفى الدعاة فور تخرجهن.

يُذكر أن المستشفى قد أعلنت عن قبول دفعة جديدة من الطالبات وفق الإعلان التالي:

تعلن وزارة الأوقاف عن قبول دفعة تمريض جديدة للعام الدراسي 2021-2022م بالمعهد الفني للتمريض نظام الخمس سنوات بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة هذا العام 2020/2021م لغة إنجليزية (من محافظات القاهرة الكبرى) بمصروفات دراسية على النحو التالي:

- الصف الأول الثانوي: 8000 جنيه.

- الصف الثاني الثانوي: 8000 جنيه.

- الصف الثالث الثانوي: 8000 جنيه.

- الصف الرابع الثانوي (الفرقة الأولى معهد): 10000 جنيه.

- الصف الخامس الثانوي (الفرقة الثانية معهد): 10000 جنيه.

يتم دفعها على قسطين، الدفعة الأولى تستحق بعد اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبي وكشف الهيئة للطالبة، وإعلان التنسيق لنتيجة قبول الطالبة بثلاثة أيام، والدفعة الثانية مع بداية التيرم الثاني بأسبوع على الأكثر (بخلاف الكتب والزي)، كما يتم تدريبهن على أيدي أكبر الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين بمستشفى الدعاة وبمستوى شديد التميز.

وذلك بشروط القبول الآتية:

1. القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة ويكون اختيار الأعداد المقبولة بنظام التنسيق للمجموع الأعلى فالأقل، واجتيازهن الاختبارات المؤهلة للقبول والكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

2. أن لا يقل سن المتقدمة عن 15 عاما ولا يزيد على 18 عاما في 1 / 10 /2021 م.

3. أن تكون الطالبة حصلت على الشهادة الإعدادية العامة حديثة للعام الدراسي 2020-2021م.

4. ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية: (الاختبارات الشخصية – الكشف الطبي- كشف الهيئة).

5. اجتياز اختبار الإملاء «اختبار اللغة العربية على أن يكون الحد الأدنى المقبول (7) درجات من (10) درجات، اختبار اللغة الإنجليزية على أن يكون الحد الأدنى المقبول (7) درجات من (10) درجات، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، اختبار القدرات العامة». الأوراق المطلوبة للالتحاق:

1. طلب الالتحاق.

2. قيمة كراسة القبول بمبلغ 1000 جنيه شاملة جميع الكشوفات والإشاعات والتحاليل المطلوبة، وغير قابلة للرد في حالة عدم القبول.

3. فيش وتشبيه لولي الأمر باسم المعهد الفني للتمريض.

4. صورة من شهادة الإعدادية العامة حديثة.

بيان نجاح للصف السادس الابتدائي.

5. صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

6. شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة.

7. عدد 8 صور حديثة 4 × 6.

8. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

9. إيصال كهرباء حديث.

على أن تقدم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد، بشارع قاسم أمين بجوار مسجد إبراهيم شرف الدين ونادي مصر للبترول في حدائق القبة بدءًا من 26/ 7 / 2021م حتى 12/ 8 / 2021م.

تنويه هام جدًا

جدير بالذكر أن الباب مفتوح أمام جميع الحاصلات على الشهادة الإعدادية شهادة إتمام التعليم الأساسي أو ما يعادلها بشرط إحضار إفادة من مديرية التربية والتعليم الواقع في نطاقها مدرسة الطالبة بمعادلة شهادتها بشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.