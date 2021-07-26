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شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة

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شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة فيروس كورونا شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة

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سجلت محافظة شمال سيناء، الإثنين، حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الوفيات إلى 214 حالة وفاة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، الإثنين، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرة الحالة المتوفاة.

المصرى اليوم

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