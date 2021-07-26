هداية ملاك بطلة بدرجة «مهندسة ديكور».. صاحبة أروع مشهد إنساني في لعبة التايكوندو

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هي «ملاك» لقباً ووجهاً كذلك صفات وشخصيةً، ولكنها داخل صالة «التايكوندو» تبدو «شيطانًا» تحصد الميداليات تباعًا، تضرب المنافسين في مقتل، ترفع اسم مصرنا الغالية في المحافل القارية والعالمية، النجمة هداية ملاك تكتب التاريخ وتحصد ميدالية أولمبية جديدة، وتُزين رقبتها ببرونزية التايكوندو في دورة طوكيو 2020 بعدما حققت أخرى في دورة 2016 بريودي جانيرو.

هدايا ملاك، من مواليد الحادي والعشرين من أبريل من عام 1993 بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي طالبة بالفرقة النهائية بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.

وانطلقت مسيرة هداية ملاك في لعبة التايكوندو في العاشرة من عمرها، وسرعان ما حصدت الميداليات والجوائز، وظفرت ببطولة الجمهورية عن سن 14 عامًا.

وسبقت هداية ملاك الجميع في التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، حيث كانت أول لاعبة عربية وأفريقية تصعد للدورة الأولمبية في تلك النسخة.

ونجحت هداية ملاك في رفع اسم مصر والرياضية العربية بحصولها على برونزية تاريخية في لعبة التايكوندو بريودي جانيرو 2016.

وكان هداية ملاك ضمن 50 أفضل سيدة عربية في عام 2014 وفقاً لترشيح مجلة سيدتي الإلكترونية.

ونالت هداية ملاك بطلة مصر في التايكوندو 25 ميدالية متنوعة أبرزها برونزية دورة ريود جانيرو 2016 في حين أن أولى ميدالياتها على مستوى الكبار كانت ذهبية دورة الألعاب الأفريقية في موزمبيق عام 2011 وهي ابنة الـ 18 عامًا.

موقف إنساني نبيل دل على طيبة قلبها ومشاعرها الطيبة وترسيخ المفهوم الحقيقي للرياضة، ففي مايو من عام 2016 خلال استضافة مدينة بورسعيد المصرية لبطولة أفريقيا للبارا تايكوندو «ذوي الاحتياجات الخاصة»، علمت هداية ملاك أن النجمة المغربية رجاء قرماش لن تشارك في البطولة لعدم وجود منافسين لها ومن ثم ضياع حلمها في الحصول على ميدالية أو رفع ارتفاع تصنيفها، فأصرت أن تخوض المباراة ضدها للرفع من روحها المعنوية وتعمدت الخسارة أمامها كي تحصل النجمة المغربية على الميدالية الذهبية، لتنال هداية ملاك تصفيق العالم في مشهد إنساني بديع.

هداية ملاك، بطلة مصر في التايكوندو، ومهندسة الديكور المنتظرة، استحقت عن جدارة نيل شرف رفع علم مصر في دورة طوكيو، لتفوقها رياضيًا وإبداعها على المستوى الانساني والأخلاقي، وها هي ترفع علم مصر من جديد وهي مزينة بميدالية تاريخية في طوكيو.