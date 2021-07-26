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بعد تتويجها ببرونزية الأولمبياد للمرة الثانية.. 10 معلومات عن هداية ملاك

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بعد تتويجها ببرونزية الأولمبياد للمرة الثانية.. 10 معلومات عن هداية ملاك بعد تتويجها ببرونزية الأولمبياد للمرة الثانية.. 10 معلومات عن هداية ملاك

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توجت هداية ملاك، لاعبة الوطني للتايكوندو، ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

وتغلبت هداية على الأمريكية بايجي مكفيرسون بنتيجة (17-6)، لتفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتستعرض «المصري اليوم» 10 معلومات عن البطلة المصرية

1- ولدت في 21 إبريل عام 1993

2- بدأت ممارسة التايكوندو في العاشرة من عمرها

3- لعبت أولى منافساتها ببطولة الجمهورية في عمر 14 عامًا

4- أول لاعبة مصرية تحمل العلم في افتتاح الأولمبياد.

5- حملت هداية علم في حفل ختام أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بعد التتويج بالميدالية البرونزية

6- أول لاعبة تايكوندو عربية وأفريقية تحصد ميدالية في الألعاب الأولمبية في دورتين متتاليتين، إذ توجت ببرونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وبرونزية أولمبياد طوكيو 2020

7- تأهلت إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز على منافستها الكينية خلال نصف نهائي التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، التي أقيمت بالمغرب.

8- حصدت أكثر من 30 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية، ودورة ألعاب البحر المتوسط.

9- توجت بذهبية الجائزة الكبرى للتايكوندو، وفضية التضامن الإسلامي.

10- من مواقفها الإنسانية مشاركتها في بطولة الباراتايكوندو لذوي الهمم، أمام رجاء قرماش بطلة المغرب، حيث علمت هداية من منظمي البطولة أن لاعبة المغرب لن تشارك بسبب عدم وجود منافسين لها في البطولة مما دفع ملاك لخوض اللقاء معها للرفع من روحها المعنوية، ولكي تحصل قرماش على ذهبية البطولة ويرتفع تصنيفها الدولي والعالمي.

المصرى اليوم

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