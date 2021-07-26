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تأجيل محاكمة 10متهمين بـ «أحداث عنف المطرية» لـ 16 أغسطس

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تأجيل محاكمة 10متهمين بـ «أحداث عنف المطرية» لـ 16 أغسطس تأجيل محاكمة 10متهمين بـ «أحداث عنف المطرية» لـ 16 أغسطس

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف المطرية» في اتهامهم بالتجمهر لجلسة 16 أغسطس المقبل .

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية قد قررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لأنهم وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيّتوا النية على إزهاق روح كل مَن يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

المصرى اليوم

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