مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم بشبين القناطر

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لقى سائق مصرعه وأصيب 3 أشخاص أخرين في تصادم توك توك بتروسيكل على طريق شبين القناطر – الاحراز وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم توك توك مع تروسيكل على طريق شبين القناطر – الاحراز وانتقلت قوة امنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع قائد التوك توك ويدعى «ع س» 52 سنه وأصيب 3 أشخاص أخرين بينهم قائد التروسيكل وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

وشهد طريق شبين القناطر- طوخ امس حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ميكروباص اسفر عن اصابة شابين كان يستقلان الدراجة النارية.