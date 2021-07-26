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حركة الشعب التونسية تؤيد قرارات قيس سعيد: التزم بالدستور للحفاظ علي كيان الدولة

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حركة الشعب التونسية تؤيد قرارات قيس سعيد: التزم بالدستور للحفاظ علي كيان الدولة حركة الشعب التونسية تؤيد قرارات قيس سعيد: التزم بالدستور للحفاظ علي كيان الدولة

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أعربت حركة الشعب التونسية عن تأييدها لقرارات الرئيس قيس سعيد، مشيرة إلى أنه لم يخرج بالقرارات التي أعلن عنها عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.

وأعربت الحركة في بيان عن مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية واعتبرتها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها، كما دعت الرئيس إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال الحريات العامة والخاصة والمنجز الديمقراطي الذي راهنت «لوبيات» الفساد على الانحراف به في اتجاه ديمقراطية شكلية بلا مضمون اجتماعي سيادي والتعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها إجراءات مؤقتة املتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تزول بزوال أسبابها.

ودعت الحركة الشعب إلى المحافظة على سلمية تحركاتهم والمحافظة على سلامة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

المصرى اليوم

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