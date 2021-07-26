أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقتنص البرونزية الثانية لمصر

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توج سيف عيسى لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

وتغلب عيسى على لاعب النرويج اندريريتشارد بنتيجة (12-4)، ليقتنص الميدالية البرونزية.

ويمتلك سيف عيسى سجلا ناجحا خلال مسيرته في البطولات الأفريقية والعالمية، حيث حقق مؤخرا الميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا للتايكوندو بعد فوزه على بطل المغرب في الجولة الرابعة في المباراة النهائية بالنقطة الذهبية في وزن تحت 80 كجم.

ونجح سيف عيسى في التأهل إلى طوكيو 2020، بعد أن وصل لنهائي بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة والتى أقيمت في مدينة الرباط المغربية.

ويحمل عيسى 5 ألقاب من بطولات الجائزة الكبرى وبطولة العالم العسكرية والبحر المتوسط وكأس العالم للفرق و5 ميداليات في بطولة أفريقيا وغيرها، خاصة أنه حصل على 4 أوسمة جمهورية، والمصنف رقم 1 على العالم عام 2017 ورقم 4 أولمبي عام 2018 ورقم 7 أولمبي حالي.