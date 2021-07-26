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أصبح النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت مصادر لـ«المصري اليوم»، أن أجايي دخل حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، تمهيدًا للتعاقد معه فى الموسم الكروي الجديد، حيث يراقب مسؤولي الأبيض موقف اللاعب مع المارد الأحمر.

وينتهي عقد النجم النيجيري مع الأهلي فى نهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى نادي فى يناير المقبل، حيث يسود اتجاه داخل الأهلي بالموافقة على رحيله بعد موافقة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر.