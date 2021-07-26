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فاركو يبدأ الاستعداد للدوري الممتاز السبت المقبل

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فاركو يبدأ الاستعداد للدوري الممتاز السبت المقبل فاركو يبدأ الاستعداد للدوري الممتاز السبت المقبل

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو الاستعداد للموسم الجديد بقيادة مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب التأهل للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق استعداداته للموسم الجديد على ملعب شركة فاركو بالعامرية يوم السبت المقبل الموافق 31 يوليو الجاري.

وكان مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق طلب من جهازه المعاون ضرورة تجهيز برنامج بدني قوي لرفع الحمل البدني للاعبين وتجهيزهم للفترة المقبلة تمهيدًا للنسخة الجديدة من الدوري الممتاز.

ويرأس نادي فاركو عز يشار حسن عباس حلمي ،فيما يضم الجهاز الفني لنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي كلا من : عاطف حنفي مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدي وهبي طبيب الفريق، محمد حمدي أخصائي إصابات ملاعب، عادل الفلكي مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.

ونجح فريق فاركو فى التأهل رسميًا إلى الدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخه، بعد حسم الصراع حول الصاعد من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني مع فريق حرس الحدود، عقب الفوز على بني عبيد في الجولة الأخيرة للمجموعة 3-0.

وسيكون الموسم المقبل الظهور الأول لفاركو – المؤسس عام 2010 – في الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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