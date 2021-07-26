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عبد الحفيظ يكشف حقيقة العروض الإحترافية للاعبي الأهلي

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عبد الحفيظ يكشف حقيقة العروض الإحترافية للاعبي الأهلي عبد الحفيظ يكشف حقيقة العروض الإحترافية للاعبي الأهلي

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق هدفه التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم.

وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات إذاعية :"بطولة الدوري مهمة جدًا لنا، ويجب على جميع اللاعبين أن يعوا ذلك جيدًا، بعدما تم غلق صفحة بطولة دوري أبطال افريقيا"، مضيفًا :"بالتأكيد بطولة إفريقيا الأقوى ولكن الدوري مهم جدا".

وعن لاعبي الأوليمبي، قال: "هناك اتفاق مع اتحاد الكرة، ونحن وملتزمون به، الألأهلي الأكثر التزاما بما يقول وأكثر فريق تعرض للضغط في المباريات"، كضيفًا :"لا بد أن يكون هناك تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، فنحن نلعب بدون 6 لاعبين وتعرضنا للضغط 10 مباريات وغيرنا لم يتم ضغط مبارياته رغم أن لقاءاتنا كانت في بطولة أهم وأقوى من كأس ".

وعن موقف الجهاز الفني من رحيل بعض اللاعبين للإحتراف قال عبد الحفيظ:"لن نقف أمام مستقبل أي لاعب يأتي له عرض مغري في أي من الدوريات الأوروبية، لأننا لو تمسكنا به لن يقدم نفس المستوى"، مضيفًا :"ليس كل ما يقال عن عروض احتراف اللاعبين حقيقي، هذه الأخبار هدفها هز استقرار الفريق، خاصة أن هناك لاعبين لا يشاركون بشكل أساسي، فمن أين تأتي لهم العروض".

المصرى اليوم

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