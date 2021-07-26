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هداية ملاك تكتب التاريخ وتنضم لقائمة أبطال المُتوجين بأكثر من ميدالية أولمبية

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هداية ملاك تكتب التاريخ وتنضم لقائمة أبطال مصر المُتوجين بأكثر من ميدالية أولمبية هداية ملاك تكتب التاريخ وتنضم لقائمة أبطال المُتوجين بأكثر من ميدالية أولمبية

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نجحت بطلة في لعبة التايكوندو هداية مصر في تحقيق الميدالية البرونزية بمنافسات دورة طوكيو 2020 بعد التغلب على بطلة الولايات المتحدة الأمريكية بيج ماكفرسفون بنتيجة 17-6.

وكانت هداية ملاك قد نالت الميدالية البرونزية للتايكوندو في دورة 2016 بريو دي جانيرو، لتصبح أول فتاة عربية تحقق ميداليتين في نسختين متتاليتين من الأولمبياد في لعبة التايكوندو.

ودوّنت هداية ملاك تاريخاً من ذهب لنفسها بعدما أصبحت رابع بطل مصري في تاريخ الأولمبياد يحقق أكثر من ميدالية، والبطلة المصرية الوحيدة التي تحصد أكثر من ميدالية أولمبية.

وكان فريد سميكة بطل السباحة هو أول مصري يحقق ميداليتين أولمبيتين وذلك بفضية وبرونزية في دورة أمستردام 1928.

بطل رفع الأثقال إبراهيم شمس نجح في تحقيق ميداليتين خلال مشاركاته في الدورات الأولمبية، بواقع بروزنية في وزن الريشة في دورة برلين 1936، وذهبية رجال وزن خفيف في دورة 1948 بلندن.

كرم جابر كان اّخر مصري يحقق ميداليتين في الدورات الأولمبية، بذهبية تاريخية في دورة أثينا عام 2004 في لعبة المصارعة الرومانية، وفضية دورة لندن 2012 في وزن 847 كيلوجرام.

وحفرت هداية ملاك بطلة التايكوندو إسمها بحروف من ذهب وباتت أول مصرية تحقق ميداليتين أولمبيتين، ورابع بطل مصري بشكل عام على مستوى الرجال والسيدات يحقق هذا الانجاز.

المصرى اليوم

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