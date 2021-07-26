«محامين شمال الشرقية»: بدء انتخابات اللجنة النقابية للحسينية ٣١ يوليو

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أعلنت نقابة محامين شمال الشرقية، عن بدء تلقي طلبات الترشح لعضوية اللجنة النقابية لمحامين محكمة الحسينية الجزئية، وذلك من يوم السبت 31 يوليو، وحتى 5 أغسطس المقبل.

وأوضحت النقابة الفرعية، في إعلانها الذي نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الطلبات تقدم لعضو مجلس النقابة عن الجزئية، على أن يكون عدد أعضاء اللجنة النقابية 6 أعضاء.

وأضاف الإعلان: «وذلك وفقا للشروط التالية، أن يكون مارس المحاماة مدة لا تقل عن 5 سنوات، مسددا لاشتراك العام الحالي، وألا يكون صدر ضده أحكام تأديبية، وأن يقدم كشف طبي يفيد خلوه من الأمراض النفسية، والعصبية، والسموم، والمخدرات، والمسكرات».