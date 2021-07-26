إصابة طالب وطالبة بإعياء أثناء امتحان اللغه الإنجليزية «الشعبة العلمية» في القليوبية

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كشفت غرفة عمليات التربية والتعليم في القليوبية، عن إصابة طالب وطالبة بحالة إعياء وهبوط بالدورة الدموية في لجنيتن بالقليوبية، أثناء أداء إمتحان مادة اللغه الإنجليزية للشعبة العلمية في الثانوية العامه بالقليوبية.

أُصيب الطالب «ع.أ» بلجنة مدرسة «أبوزعبل» الثانوية بهبوط وإعياء وتم نقلة بالإسعاف إلى مستشفى الخانكة العام، كما أُصيبت الطالبة «ا م» بلجنة مدرسة شبين القناطر الثانوية بنات بهبوط بالدورة الدموية وتم نقلها لمستشفى شبين.

وأضافت غرفة العمليات عن غياب 179 طالب وطالبة عن أداء امتحان مادة اللغة الانجليزية، اليوم الاثنين، حيث حضر 21586 من جملة عدد الطلاب 21765.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية على ضرورة توفير كافة السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.