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تم إيقافها عن العمل.. مقطع يُطيح بمذيعة ألمانية أثناء تغطيتها لفيضان

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تم إيقافها عن العمل.. مقطع فيديو يُطيح بمذيعة ألمانية أثناء تغطيتها لفيضان تم إيقافها عن العمل.. مقطع يُطيح بمذيعة ألمانية أثناء تغطيتها لفيضان

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أدى انتشار على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إنهاء الحياة العملية لمذيعة ألمانية تعمل في قناة «أر تي إل» الألمانية، أكبر القنوات الخاصة في ألمانيا.

كانت المذيعة سوزانا أوهلين قد تعرضت لفضيحة خلال تغطيتها الدمار الذي خلفته الفيضانات في ألمانيا، حيث تم تصويرها من قبل مجهول وهي تقوم بتلطيخ نفسها بالطين قبل البث المباشر من موقع الحدث، لتبدو كأنها قد تضررت أو ساعدت من تضرروا.

وبررت سوزانا فعلتها تلك في منشور لها على صفحتها الخاصة على تطبيق «إنستغرام»: «بعد أن كنت قد ساعدت بشكل خاص في المنطقة خلال الأيام السابقة، شعرت بالخجل من الوقوف أمام الكاميرا بملابس نظيفة وأمام عمال الإغاثة الآخرين. ونتيجة لذلك، من دون التفكير مرتين، قمت بتلطيخ ملابسي بالوحل».

لتقدم بعد ذلك اعتذارها لمتابعيها قائلة: «كصحفية، ما كان يجب أن يحدث هذا أبدا. وكشخص يأخذ معاناة كل المتضررين على محمل الجد، لقد حدث ذلك لي. أنا آسفة».

وأعلنت قناة «أر تي إل» وقف أوهلين عن العمل، قائلة على لسان المتحدث باسمها: «تتعارض تصرفات مراسلتنا بشكل واضح مع المبادئ الصحفية ومعاييرنا الخاصة. لذلك علقنا عملها معها بعد أن علمنا بما حدث».

المصرى اليوم

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