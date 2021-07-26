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بسبب 200 جنيه.. «كباكا» يقتل «محمود» بشبرا الخيمة

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بسبب 200 جنيه.. «كباكا» يقتل «محمود» بشبرا الخيمة بسبب 200 جنيه.. «كباكا» يقتل «محمود» بشبرا الخيمة

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لقي شاب عمره 20 عامًا، الإثنين، مصرعه في مشاجرة مع 7 أشخاص في شبرا الخيمة، بسبب خلافات مالية بين المجني عليه وأحد المتهمين.

تلقت مديرية امن القليوبية بلاغًا بنشوب مشاجرة بشارع مهنى السوق دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة بالانتقال والفحص تبين وفاة المدعو «محمود.ج» 20 عاما إثر تلقيه عدة طعنات على يد المتهم «أحمد.م» 21 عاما وشهرته «كباكا» وبمشاركة 6 أشخاص آخرين وذلك بسبب خلافات مالية.

وتوصلت التحريات إلى أن الواقعة بسبب خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهم على مبلغ 200 جنيه، متبقية من ديون كانت على المجنى عليه للمتهم وحدثت بينهما مشادة كلامية وخلالها تعدى المتهم على المجنى علية واستولى على هاتفه المحمول كمقابل لتسديد المبلغ وتعدى عليه بسلاح أبيض إلا أن المجنى عليه تمكن من الإستحواذ على السلاح وطعن المتهم وفرا هاربا.

وتم تحرير محضر مسبق وانتهت المشكلة بالتصالح بين الطرفين وتم التنازل عن المحضر، وبعدها انتقل المجنى علية واسرته للمعيشة بمنطقة فيصل بالجيزة وخلال زيارة المجنى عليه لأصدقاءه بشبرا الخيمة مؤخرا تربص له المتهم و6 من أصدقائه وارتكبوا الواقعة بعد افتعال مشاجرة معه انتهت بسقوط المجنى عليه على الأرض غارقا في دماءه إثر تلقيه عدة طعنات.

تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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