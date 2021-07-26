أخبار عاجلة

الداخلية تكشف عن نتائج حملاتها للسيطرة الأمنية في أسبوع.. تعرف عليها -
وزير المالية يصدر قرارا بإزالة تعدي ورثة «صبري إبراهيم» على 815.70 م2 بالإسكندرية -
اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المصرى في الدوري -
بيراميدز يصل الجونة وراحة سريعة للاعبين -
رئيس «الأمن القومي بالشيوخ»: الجاليات المصرية بالخارج هي خط الدفاع الأول لوطننا -
"أدبي الأحساء" ينظم محاضرة عن الاستثمار بالمواهب الوطنية -
هيئة المهندسين: أكثر من 200 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية في يوليو -
"الصحة": تسجيل 542 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1041 خلال الـ24 ساعة الماضية -
سجل القرآن مجاناً لتعليم الأجانب وبكى وأبكانا خلال الحوار..شاهد دموع والد سلوى عثمان -
نزوح جماعي من كابل بعد بلوغ مسلحي "طالبان" أطرافها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

أحمد داوود: كنت محظوظًا بالمشاركة في فيلم «قبل زحمة الصيف» لمحمد خان

Print
أحمد داوود: كنت محظوظًا بالمشاركة في فيلم «قبل زحمة الصيف» لمحمد خان أحمد داوود: كنت محظوظًا بالمشاركة في فيلم «قبل زحمة الصيف» لمحمد خان

لاقتراحات اماكن الخروج

في ذكرى وفاة المخرج القدير محمد خان، نشر النجم أحمد داوود على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، صورة تجمعه مع محمد خان وفريق عمل فيلم قبل زحمة الصيف، والذي يُعتبر آخر أفلام المخرج الراحل، وعلّق عليها «كنت محظوظًا بتقديم شخصية جمعة في أخر فيلم لـمحمد خان».

وتابع داوود: «الفيلم شارك في الدورة الـ 12 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، ومتاح الآن على منصة نتفلكس»، كما ترحّم النجم على المخرج محمد خان، وسأل متابعيه قراءة الفاتحة على روحه.

كان النجم أحمد داوود قد أعلن مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه المقبل هيصة، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، ويعتبر الفيلم اختلافًا عن نوعية الأفلام الذي قدمها النجم مسبقًا، فبعد الرومانسي والشعبي والكوميدي والإجرامي والأكشن.. قرر داود خوض تحدي جديد من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، الفيلم تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبولبن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الداخلية تكشف عن نتائج حملاتها للسيطرة الأمنية في أسبوع.. تعرف عليها

الداخلية تكشف عن نتائج حملاتها للسيطرة الأمنية في أسبوع.. تعرف عليها

وزير المالية يصدر قرارا بإزالة تعدي ورثة «صبري إبراهيم» على 815.70 م2 بالإسكندرية

وزير المالية يصدر قرارا بإزالة تعدي ورثة «صبري إبراهيم» على 815.70 م2 بالإسكندرية

اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المصرى في الدوري

اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المصرى في الدوري

بيراميدز يصل الجونة وراحة سريعة للاعبين

بيراميدز يصل الجونة وراحة سريعة للاعبين