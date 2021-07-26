أحمد داوود: كنت محظوظًا بالمشاركة في فيلم «قبل زحمة الصيف» لمحمد خان

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في ذكرى وفاة المخرج القدير محمد خان، نشر النجم أحمد داوود على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، صورة تجمعه مع محمد خان وفريق عمل فيلم قبل زحمة الصيف، والذي يُعتبر آخر أفلام المخرج الراحل، وعلّق عليها «كنت محظوظًا بتقديم شخصية جمعة في أخر فيلم لـمحمد خان».

وتابع داوود: «الفيلم شارك في الدورة الـ 12 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، ومتاح الآن على منصة نتفلكس»، كما ترحّم النجم على المخرج محمد خان، وسأل متابعيه قراءة الفاتحة على روحه.

كان النجم أحمد داوود قد أعلن مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه المقبل هيصة، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، ويعتبر الفيلم اختلافًا عن نوعية الأفلام الذي قدمها النجم مسبقًا، فبعد الرومانسي والشعبي والكوميدي والإجرامي والأكشن.. قرر داود خوض تحدي جديد من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، الفيلم تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبولبن.