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الداخلية تكشف عن نتائج حملاتها للسيطرة الأمنية في أسبوع.. تعرف عليها
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الأحد 15 أغسطس 2021 03:00 مساءً
وزير المالية يصدر قرارا بإزالة تعدي ورثة «صبري إبراهيم» على 815.70 م2 بالإسكندرية
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الأحد 15 أغسطس 2021 03:00 مساءً
اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المصرى في الدوري
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الأحد 15 أغسطس 2021 03:00 مساءً
بيراميدز يصل الجونة وراحة سريعة للاعبين
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الأحد 15 أغسطس 2021 03:00 مساءً
رئيس «الأمن القومي بالشيوخ»: الجاليات المصرية بالخارج هي خط الدفاع الأول لوطننا
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الأحد 15 أغسطس 2021 03:00 مساءً
"أدبي الأحساء" ينظم محاضرة عن الاستثمار بالمواهب الوطنية
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:52 مساءً
هيئة المهندسين: أكثر من 200 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية في يوليو
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:52 مساءً
"الصحة": تسجيل 542 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1041 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:52 مساءً
سجل القرآن مجاناً لتعليم الأجانب وبكى وأبكانا خلال الحوار..شاهد دموع والد سلوى عثمان
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:51 مساءً
نزوح جماعي من كابل بعد بلوغ مسلحي "طالبان" أطرافها
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:47 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
حرائق تجتاح جزيرة سردينيا الإيطالية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 26 يوليو 2021 02:34 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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