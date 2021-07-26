«البرعي» يمثل أمام قاضي التحقيق في قضية «التمويل الأجنبي»

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أعلن المحامي بالنقض والناشط الحقوقي نجاد البرعي، مثوله أمام قاضي التحقيق في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ المعروفة إعلامياً «بقضية التمويل الأجنبي»، غداً الثلاثاء.

وقال البرعي، في بيان له، إن القاضي على مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ حصر، حدد تحقيقًا، غداً الثلاثاء، للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالمعادي .

وكانت وقائع القضية قد بدأت في مارس ٢٠١١، وفي ٢٠ ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة عشرة برئاسة القاضي محمد على الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحيى رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكماً في الجزء الأول من القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١، قضى ببراءة واحد وأربعين متهمًا جميعهم من العاملين في «المعهد الجمهوري للشؤون الدولية» و«المعهد الوطني الديمقراطي» و«مؤسسة بيت الحرية» و«مؤسسة كونراد اديناور» من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلاً عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج جمهورية مصر العربية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها «إن تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها».

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