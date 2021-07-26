أخبار عاجلة

الداخلية تكشف عن نتائج حملاتها للسيطرة الأمنية في أسبوع.. تعرف عليها -
وزير المالية يصدر قرارا بإزالة تعدي ورثة «صبري إبراهيم» على 815.70 م2 بالإسكندرية -
اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المصرى في الدوري -
بيراميدز يصل الجونة وراحة سريعة للاعبين -
رئيس «الأمن القومي بالشيوخ»: الجاليات المصرية بالخارج هي خط الدفاع الأول لوطننا -
"أدبي الأحساء" ينظم محاضرة عن الاستثمار بالمواهب الوطنية -
هيئة المهندسين: أكثر من 200 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية في يوليو -
"الصحة": تسجيل 542 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1041 خلال الـ24 ساعة الماضية -
سجل القرآن مجاناً لتعليم الأجانب وبكى وأبكانا خلال الحوار..شاهد دموع والد سلوى عثمان -
نزوح جماعي من كابل بعد بلوغ مسلحي "طالبان" أطرافها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

«البرعي» يمثل أمام قاضي التحقيق في قضية «التمويل الأجنبي»

Print
«البرعي» يمثل أمام قاضي التحقيق في قضية «التمويل الأجنبي» «البرعي» يمثل أمام قاضي التحقيق في قضية «التمويل الأجنبي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المحامي بالنقض والناشط الحقوقي نجاد البرعي، مثوله أمام قاضي التحقيق في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ المعروفة إعلامياً «بقضية التمويل الأجنبي»، غداً الثلاثاء.

وقال البرعي، في بيان له، إن القاضي على مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ حصر، حدد تحقيقًا، غداً الثلاثاء، للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالمعادي .

وكانت وقائع القضية قد بدأت في مارس ٢٠١١، وفي ٢٠ ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة عشرة برئاسة القاضي محمد على الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحيى رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكماً في الجزء الأول من القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١، قضى ببراءة واحد وأربعين متهمًا جميعهم من العاملين في «المعهد الجمهوري للشؤون الدولية» و«المعهد الوطني الديمقراطي» و«مؤسسة بيت الحرية» و«مؤسسة كونراد اديناور» من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلاً عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج جمهورية العربية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها «إن تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المصرى في الدوري

اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المصرى في الدوري

رئيس «الأمن القومي بالشيوخ»: الجاليات المصرية بالخارج هي خط الدفاع الأول لوطننا

رئيس «الأمن القومي بالشيوخ»: الجاليات المصرية بالخارج هي خط الدفاع الأول لوطننا

انطلاق فاعليات كرنفال «اتكلم عربي» للأطفال أبناء المصريين بالخارج

انطلاق فاعليات كرنفال «اتكلم عربي» للأطفال أبناء المصريين بالخارج

عميد «علوم سياسية القاهرة»: مصر لديها تجربة فريدة ومتكاملة في ملف تمكين الشباب

عميد «علوم سياسية القاهرة»: مصر لديها تجربة فريدة ومتكاملة في ملف تمكين الشباب