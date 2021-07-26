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محافظ مطروح يتابع شن حملات نظافة على جميع مراكز المدن

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محافظ مطروح يتابع شن حملات نظافة على جميع مراكز المدن محافظ مطروح يتابع شن حملات نظافة على جميع مراكز المدن

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أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات وإزالة الأتربة من جانبي الشوارع والميادين بمراكز وقرى المحافظة بصفة دورية خلال الفترة الصباحية والمسائية وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة وخاصة مع الاقبال السياحي الكبير الذي تشهده المحافظة في هذه الفترة.


حيث شنت مجالس المدن حملات نظافة مكبرة مع تكثيف جهود النظافة بالشواطئ والشوارع والميادين والتأكيد على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد واستمرار جهود التعقيم والتطهير لمختلف المنشآت والمناطق ووسائل المواصلات العامة التي تشهد تردد العديد من المواطنين وشدد محافظ مطروح على استمرار رفع كافة المخلفات والقمامة على مدار اليوم وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين بخصوص هذا الشأن مناشدا المواطنين بالحفاظ على الجهود المبذولة وعدم القاء القمامة في الشوارع والالتزام بالقاءها في الصناديق المخصصة وذلك حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري والصحة والعامة بالمحافظة.

المصرى اليوم

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