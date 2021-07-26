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عريس يختفى قبل ساعات من زفافه بإحدى قرى الدقهلية

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شهدت إحدى قرى محافظة الدقهلية، اليوم، واقعة غريبة باختفاء عريس قبل ساعات من حفل زفافه وحررت أسرته محضرا بغيابه وقامت بالنداء عليه فى الميكروفونات دون جدوى.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من رمضان رمضان محمد، 56 سنة، من قرية كفر الحطبة بمركز شربين، باختفاء نجله، وليد، 28 سنة، قبل ساعات من زفافه وعدم جدوى البحث عنه بالقرية.

وقال والد العريس في المحضر إن نجله كان يستعد لحفل الزفاف وقام بشراء بدلة الفرح ومراسم كتب الكتاب، وحضر الحنة الخاصة به وبدأ الجميع التجهيز للعرس لكنهم فجأة لم يعثروا عليه وانتشر أهالى القرية فى جميع المناطق للبحث عنه بمكبرات الصوت فى جميع أنحاء المنطقة ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وأكد عدد من أهالى القرية أن العريس حضر حفل الحنة وجلس مع أصحابه وكان سعيدا بالزفاف، واشترى بدلة الفرح وجهز كل لوازم الزفاف لكنه فجأة اختفى لم يعرف أحد مكانه حتى الآن، مؤكدين عدم وجود أى مشاكل مع خطيبته أو أسرته وكانت الأمور مستقرة.

العريس المختفى قبل زفافه بالدقهلية

المصرى اليوم

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