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مدير مستشفى كفرالشيخ: طالبة الثانوية كانت تعاني من آلام حمل عادية وليست ولادة

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مدير مستشفى كفرالشيخ: طالبة الثانوية كانت تعاني من آلام حمل عادية وليست ولادة مدير مستشفى كفرالشيخ: طالبة الثانوية كانت تعاني من آلام حمل عادية وليست ولادة

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صرح الدكتور لطفي عبدالسميع، مدير مستشفى كفرالشيخ العام، أن الطالبه د.غ.ا.ع. بالثانوية الأزهرية، والتي تم نقلها من لجنة الامتحان للمستشفي بادعاء آلام الوضع، بالكشف عليها تبين أنها الام حمل عاديه وليست الام وضع وتم اسعافها وعلاجها وخرجت إلى منزلها بصحة جيده مؤكدا أن فترة حملها لم تكتمل.

قال الدكتور عبدالناصر الشهاوي، رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم نقل الطالبة د.غ. ا.ع. الطالبة والتي تؤدي الامتحان بلجنة فتيات كفر الشيخ النموذجي، عندما شعرت بآلام الوضع.

وأضاف الشهاوي، أن الطالبه سلمت ورقة اجابتها بعد أدائها نصف الوقت لمادة التاريخ، بعد أن انتهت من اجابتها على الاسئلة، شعرت بآلام الوضع،و تم نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام.

المصرى اليوم

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