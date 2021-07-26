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محافظ بني سويف يعتمد جداول الامتحانات التكميلية والدور الثاني للنقل والإعدادية

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محافظ بني سويف يعتمد جداول الامتحانات التكميلية والدور الثاني للنقل والإعدادية محافظ بني سويف يعتمد جداول الامتحانات التكميلية والدور الثاني للنقل والإعدادية

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اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإثنين، المذكرة التي تقدمت بها الأستاذة سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن عقد الامتحانات التكميلية لطلاب النقل وطلاب الشهادة الإعدادية وامتحانات متخلفي الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني للعام الدراسي 2020/2021 ، والتي تشمل امتحانات النقل للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي،وامتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الإعدادية " بكافة أنواعها ( عام /مهني /صم).

تقرر عقد الامتحانات النقل التكميلية والدور الثاني من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي "لمدة 3 أيام "اعتباراً من السبت 7 أغسطس 2021 وحتى الإثنين 9 من نفس الشهر ،فيما تقرر عقد الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 أغسطس 2021، في حين تعقد امتحان متخلفي الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني على مدار 6 أيام ، بحيث تبدأ يوم السبت 14 أغسطس 2021 وتنتهى يوم الخميس 19 من نفس الشهر.

من جهتها، أوضحت وكيلة الوزارة أنه سيتم الامتحانات من خلال عقد اختبار تحريري (تكميلي) للطلاب الذين تغيبوا من أداء امتحان الفصل الدراسي الأول ، وذلك طبقاً للتعليمات الوزارية بشأن نظام الدراسة والتقييم للطلاب خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي للعام الدراسي 2020/2021.

المصرى اليوم

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