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محافظ المنوفية يناقش نسب تنفيذ الأعمال في مشروعات «حياة كريمة»

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محافظ المنوفية يناقش نسب تنفيذ الأعمال في مشروعات «حياة كريمة» محافظ المنوفية يناقش نسب تنفيذ الأعمال في مشروعات «حياة كريمة»

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ترأس اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الاثنين، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية في إطار مبادرة «حياة كريمة» تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق تنمية مستدامة.

أكد محافظ المنوفية على أنه سيتم عقد لقاء أسبوعي دوري لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بنطاق مركز أشمون والشهداء، مشيراً إلى أنه تم تحديد مجموعة للعمل الميداني بالمحافظة للتواصل مع مؤسسة حياة كريمة والمديريات الخدمية وذلك لمتابعة ورصد الأعمال على أرض الواقع، موجها مديري المديريات الخدمية بضرورة توحيد أسلوب عرض المشروعات وإعداد تقرير أسبوعي لما يتم على أرض الواقع ووضع جدول زمنى والالتزام به في تنفيذ كافة المشروعات.

وناقش محافظ المنوفية الموقف النهائي لتسليم الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات ضمن أعمال المبادرة وكذا مناقشة موقف «سكن كريم» والتي سيتم العمل بها على ثلاث مراحل لجميع القري، كما استمع محافظ المنوفية لشرح ما يتم حاليا من أعمال في قطاعات الصحة والغاز وتم التوجيه بضرورة الانتهاء من تركيب شبكات الغاز وفق جدول زمني محدد وكذا ملف أعمال الشباب والرياضة والأبنية التعليمية موجها مديري المديريات بعمل مذكرة بالأعمال وعرضها عليه خلال الأسبوع الجاري للوقوف على أي عقبات وتيسيرها.

يأتي هذا في إطار متابعة محافظ المنوفية المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية 81 قرية ريفية، والوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية والتي تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

المصرى اليوم

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