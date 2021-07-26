طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التاريخ.. ورئيس القطاع يشيد بانضباط اللجان

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أدى طلاب القسم الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الاثنين، امتحان مادة التاريخ، حيث يؤدى الامتحانات نحو 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، في 609 لجان، وتقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في يوم والقسم الأدبى في يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

ولم ترد أية شكاوى لقطاع المعاهد الأزهرية أو غرفة عمليات الأزهر من صعوبة مادة التاريخ، حيث أكد الطلاب أن أسئلة الامتحان جاءت من المنهج المقرر وفى مستوى الطالب المتوسط.

وتفقد الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجانَ الامتحانات وذلك خلال أداء طلاب القسم الأدبى امتحان مادة التاريخ.

رئيس قطاع المعاهد يتفقد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة بني سويف - صورة أرشيفية

وأشاد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بما وجده من التزام وانضباط باللجان، وأهمية استمرار كل المشاركين في عملية الامتحانات في أداء مهامهم وواجباتهم وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو يسوده المودة واحترام قواعد الامتحانات وعدم الإخلال بها، كما تابع آليات نشر الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالشكاوى والاقتراحات؛ لتتاح للطلاب الفرصة الكاملة في تقديم شكاواهم واستفساراتهم من خلالها؛ للنظر فيها، والرد عليها من قبل مسؤولي غرفة العمليات بقطاع المعاهد.

كما تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال ،رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق لجان فتيات البساتين بمنطقة القاهرة الأزهرية، وتفقد الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، لجان بنين مطروح الثانوية المشتركة بمنطقة مطروح الأزهرية.

رئيس قطاع المعاهد يتفقد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة بني سويف - صورة أرشيفية

وتابعت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتوفير أدوات التعقيم وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتا بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.