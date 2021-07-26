آخرهم زكي فطين عبدالوهاب.. أهل الفن في «مرمى اللصوص»

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تعرض الفنان الكبير زكي فطين عبدالوهاب، للسرقة، أمس الأحد، أثناء شراء بعض احتياجات المنزل في أحد الشوارع، كاشفاَ تفاصيل العملية، قائلاً :«النهارده اتعرضت لعملية سرقة في الشارع حوالى الساعة 3 كنت رايح أشحن كارت عداد الكهرباء، وكنت تعبان فقررت آخد تاكسي للبيت عشان ماكنتش قادر أمشي».

وأضاف زكي فطين عبدالوهاب: «قبل ما أوقف التاكسي كنت شايل الحاجات في كيس بلاستيك والحاجة وقعت على الأرض واتلموا عليا تلاتة أو أربعة أشخاص واحد منهم قالي ما توطيش يا فنان إحنا هنجيبها وبدأوا في لم الحاجات«.

زكي فطين عبدالوهاب، ليس الفنان الأول الذي تعرض للسرقة، ولكن ضمن القائمة عدداَ من نجوم الفن أبرزهم :

نشر الفنان سيد رجب صورة من مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي - صورة أرشيفية

سيد رجب

تعرضت فيلا الفنان سيد رجب، للسرقة في مطلع يونيو الماضي في منطقة البدرشين وتلقى مركز شرطة البدرشين بلاغ بسرقة الفيلا لتبدأ التحقيقات لكشف تفاصيل الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تمكن من قتل كلبي حراسة للفيلا وسرقة جزء من محتوياتها، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة.

إلهام شاهين - صورة أرشيفية

إلهام شاهين

وايضاَ تعرضت فيلا إلهام شاهين، للسرقة، في نهاية شهر مايو الماضي، وقالت في تصريحات سابقة أنها علمت بالأمر من خلال حارس الفيلا لأنها لاتعيش فيها وإنما تعيش في شقتها بمصر الجديدة، حيث قام بالقبض على شخص حاول اقتحام الفيلا وسرقتها، وقام بتسليمه إلى الشرطة.

شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر

في يوليو ٢٠١٩، تعرضت الفنانة شيرين سيف النصر، لحادث سرقة، بعدما قامت صديقتها بسرقة جزء من مجوهراتها، وعثرت أجهزة الأمن على عدد من المشغولات الذهبية لدى أحد الصاغة، الذي أقر أن صديقتها هي من قامت ببيعها له.

- صورة أرشيفية

منة فضالي

في فبراير ٢٠١٨، تقدمت الفنانة منة فضالي ببلاغ إلى قسم شرطة منشأة القناطر بسرقة هاتفها المحمول.

وفي يوليو ٢٠١٨، أعلنت منة فضالي، عن تعرض منزلها في مدينة السادس من أكتوبر للسرقة، أثناء تواجدها خارج القاهرة، لقضاء إجازتها الصيفية.

لقطة من فيديو نشرته الفنان فيفي عبده التي وجهت فيه الشكر لجمهورها بعد تعافيها من وعكة صحية وكتبت في تعليقها « ‏الحمد لله يا ربي على كل اللي توني بحبك ????????????????????????????????» - صورة أرشيفية

فيفي عبده

في يونيو ٢٠١٩، تعرضت الفنانة فيفي عبده لسرقة منزلها بمصر القديمة، وتقدمت «فيفي» بشكوى للنيابة، لسرقة عدد من المشغولات الذهبية والمجوهرات.

وقالت الفنانة فيفي عبده، وقت الحادث عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها، في فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «أنا مش سعيدة، لأني لا أستحق ما فعلته الخادمة، وكنت بعاملها بكل حب وود، وحسبي الله ونعم الوكيل».