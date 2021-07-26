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إصابة 3 سيدات في انقلاب توك توك ببنى سويف

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إصابة 3 سيدات في انقلاب توك توك ببنى سويف إصابة 3 سيدات في انقلاب توك توك ببنى سويف

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أُصيبت 3 سيدات في انقلاب توك توك علي الطريق ما بين ملاحية حسن سليم وقرية طنسا بني مالو التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، صباح اليوم.

وكان العميد أسامة يونس، مأمور مركز شرطة ببا، قد تلقي تقريرًا طبيًا من مستشفي بني سويف التخصصي بإشراف الدكتور صلاح عمر، مدير عام المستشفي، باستقبال سمية رمضان، 26 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وعزمية محمد، 80 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، مقيمتين بملاحية حسن سليم، وهبة نافع، 23 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، مقيمة بقرية طنسا بني مالو.

وتم حجز المصابات لعمل الإسعافات الأولية لهن، وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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