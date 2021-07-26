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أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك ترفع رأس ببرونزية التايكوندو

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أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك ترفع رأس مصر ببرونزية التايكوندو أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك ترفع رأس ببرونزية التايكوندو

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توجت هداية ملاك، لاعبة الوطني للتايكوندو، ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

وتغلبت هداية على الأمريكية بايجي مكفيرسون بنتيجة (17-6)، لتفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

يذكر أن البطلة المصرية توجت ببرونزية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وهي أول لاعبة تايكوندو عربية وأفريقية تحصد ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية.

وحققت هداية الكثير من البطولات تخطت الـ25 ميدالية متنوعة أبرزها برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وميداليتان في الألعاب الأفريقية، وذهبيات في الجائزة الكبرى، والبطولات الدولية المفتوحة، وفضية التضامن الإسلامى، وبرونزية دورة ألعاب البحر المتوسط، وكذلك البطولات الأفريقية.

المصرى اليوم

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