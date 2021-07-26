أخبار عاجلة

الداخلية تكشف عن نتائج حملاتها للسيطرة الأمنية في أسبوع.. تعرف عليها -
وزير المالية يصدر قرارا بإزالة تعدي ورثة «صبري إبراهيم» على 815.70 م2 بالإسكندرية -
اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المصرى في الدوري -
بيراميدز يصل الجونة وراحة سريعة للاعبين -
رئيس «الأمن القومي بالشيوخ»: الجاليات المصرية بالخارج هي خط الدفاع الأول لوطننا -
"أدبي الأحساء" ينظم محاضرة عن الاستثمار بالمواهب الوطنية -
هيئة المهندسين: أكثر من 200 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية في يوليو -
"الصحة": تسجيل 542 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1041 خلال الـ24 ساعة الماضية -
سجل القرآن مجاناً لتعليم الأجانب وبكى وأبكانا خلال الحوار..شاهد دموع والد سلوى عثمان -
نزوح جماعي من كابل بعد بلوغ مسلحي "طالبان" أطرافها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور "حمى نجران" بعد تسجيلها عالميًا .. آبار وآثار تعرّف على عمرها وعددها

Print
"بن لعبون": التسجيل انطلاقة عالمية لتراث المملكة

بالصور

اعتمدت لجنة اليونسكو للتراث العالمي منطقة "آبار حمى الثقافية" التابعة لمنطقة نجران جنوب ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث الإنساني العالمي.

وتعد "آبار حمى" تتكون من 6 آبار صخرية وهي (أم نخلة، والقراين، والجناح، وسقيا، والحماطة، والحبيسة)، وكانت تمد القوافل بالماء، بالإضافة إلى 13 موقعاً يحتوي على رسوم لمناظر رعي وصيد وتعود إلى 7 آلاف عام ولا تزال آبار حمى تنضح بالماء العذب حتى يومنا هذا.

يعلق الجيولوجي والمؤرخ السعودي البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون على هذا الإدراج بقوله: "إن نجاح المملكة في تسجيل "منطقة حِمى الثقافية" ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة "اليونيسكو" هي فرصة لتأكيد المكانة التي تستحقها المملكة على خريطة التراث العالمي نظير دورها المهم تجاه الحضارة والعمق التاريخي.

واستطرد "بن لعبون": "إن تسجيل الفن الصخري لمنطقة حِمى الثقافية والذي يضم أكثر من 550 لوحة فن صخري تحوي مئات الآلاف من النقوش والرسوم الصخرية، هو توثيق لأحد أكبر تجمعات الفن الصخري في العالم، وتكمن أهمية رسومات حمى وقوعها على أحد أهم دروب القوافل القديمة وطرق التجارة في جنوبي جزيرة العرب وموارد مياهها، حيث تمثل آبار حمى موارد مهمة على تلك الطرق، كما يضم موقع حِمى مئات الآلاف من الرسوم والنقوش الصخرية.

يذكر أن "حمى نجران" هو الموقع السعودي السادس الذي أدرج في القائمة العالمية بعد موقع مدائن صالح سنة 2008 وحي الطريف في منطقة الدرعية القديمة في 2010 وجدة التاريخية في 2014، وفي عام 2015 تم تسجيل الفنون الصخرية في منطقة حائل و"واحة الأحساء" والتي تم إدراجها سنة 2018.

بالصور

بالصور

بالصور

بالصور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الطائف.. متعة التسوّق بين الأسواق الشعبية والحديثة في "صيف السعودية"

الطائف.. متعة التسوّق بين الأسواق الشعبية والحديثة في "صيف السعودية"

جامعة الطائف تدخل تصنيف شنغهاي للمرة الأولى وتحلّ رابعة بين الجامعات السعودية

جامعة الطائف تدخل تصنيف شنغهاي للمرة الأولى وتحلّ رابعة بين الجامعات السعودية

أرقام صادمة.. السعودية أعلى معدل إصابة بتسوس الأسنان في العالم

أرقام صادمة.. السعودية أعلى معدل إصابة بتسوس الأسنان في العالم

اختتام مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين "نسيم البحر 13" بين القوات السعودية والباكستانية

اختتام مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين "نسيم البحر 13" بين القوات السعودية والباكستانية