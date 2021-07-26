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جازان.. إحالة مواطن عبر أحد الأودية بمركبته إلى الهيئة المرورية

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جازان.. إحالة مواطن عبر أحد الأودية بمركبته إلى الهيئة المرورية جازان.. إحالة مواطن عبر أحد الأودية بمركبته إلى الهيئة المرورية
أمير المنطقة وجّه الجهات المختصة بتطبيق الإجراءات النظامية

جازان.. إحالة مواطن عبر أحد الأودية بمركبته إلى الهيئة المرورية

أعلن ‏مرور منطقة ‎جازان عن إحالة مواطن عبر بمركبته أحد الأودية والشعاب أثناء جريانها في محافظة العارضة إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه، وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني.

وأهاب "المرور" بقائدي المركبات تجنب عبور الأودية والشعاب حفاظًا على سلامة الجميع.

وكان أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قد وجّه الجهات المختصّة؛ ممثلة في الدفاع المدني والمرور، بتطبيق إجراءاتها بمخالفة "المجازفة بعبور الأودية والشعاب في أثناء جريانها" على قائد المركبة المتهور بعبور سيول وادي جازان، ومَن يتجاوز الأنظمة بالمجازفة بعبور السيول.

وقد جرفت السيول الناتجة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان، مركبة في وادي جازان بعد مجازفة قائدها بالدخول إلى الوادي.

وشهدت منطقة جازان، خلال الأيام الماضية، أمطاراً بين الغزيرة وشديدة الغزارة، على معظم محافظاتها، سال على إثرها معظم أودية المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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