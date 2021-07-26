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الرئيس اللبناني يستشير الكتل النيابية لتسمية رئيس .. وإجماع على "ميقاتي"

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الرئيس اللبناني يستشير الكتل النيابية لتسمية رئيس الحكومة.. وإجماع على "ميقاتي" الرئيس اللبناني يستشير الكتل النيابية لتسمية رئيس .. وإجماع على "ميقاتي"
تعلن الشخصية المكلفة بعد الخامسة عصرًا

الرئيس اللبناني يستشير الكتل النيابية لتسمية رئيس الحكومة.. وإجماع على

بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الاثنين)، استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة؛ بعد عام فشلت فيه محاولتان لتشكيل حكومة تتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.

ويرجح أن تنتهي الاستشارات الملزمة بتسمية رئيس الأسبق والملياردير نجيب ميقاتي، بعدما حظي بدعم كتل نيابية أساسية، بينها كتلة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي اعتذر قبل عشرة أيام عن إتمام مهمة تشكيل حكومة بعد تسعة أشهر من تسميته.

وسمت كتلة مليشيا حزب الله، الحليف الأبرز لـ"عون"، "ميقاتي"، الذي دعمه تجمع لرؤساء الحكومة السابقين، فيما يبدو أن كتلة التيار الوطني الحر بزعامة "عون" تتجه نحو عدم دعمه.

وبدأت الاستشارات النيابية عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً (07,30 ت غ) على أن تستمر حتى الساعة الخامسة عصراً (14,00 ت غ)، وبعد انتهاء لقاءاته مع الكتل النيابية، سيجري عون لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يستدعي إثره المرشح، الذي حاز على العدد الأكبر من أصوات النواب.

وفي حال تسميته سيكون "ميقاتي" الشخصية الثالثة التي يكلفها "عون" تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من أغسطس (آب) 2020، الذي أدى إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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