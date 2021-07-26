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«لسوء معاملته لها وإجبارها على العمل» .. فتاة تقتل والدها أثناء نومه بالوادي الجديد

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«لسوء معاملته لها وإجبارها على العمل» .. فتاة تقتل والدها أثناء نومه بالوادي الجديد «لسوء معاملته لها وإجبارها على العمل» .. فتاة تقتل والدها أثناء نومه بالوادي الجديد

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تمكنت الأجهزة الأمنية في الوادي الجديد، الإثنين، من كشف ملابسات واقعة مقتل مزارع يُدعى «مجدى م. ع»، 45 عامًا، داخل مزرعته في منطقة جبلية بمنطقة النقب بطريق الخارجة- أسيوط بدائرة مركز الخارجة.

وتعود الواقعة إلى تلقي اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بمقتل مزارع داخل مزرعة بمنطقة النقب الجبلية الحدودية شمال مدينة الخارجة، وتم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد، وكشف ملابسات مقتل المزارع داخل مزرعته، وتبين قيام ابنته، التي تبلغ من العمر 18 عامًا، بسرقة السلاح الناري الخاص بوالدها، واستغلال نومه وإطلاقها عليه الرصاص لقتله بسبب سوء معاملته لها وتشغيلها بدنيًا في المزرعة.

وتم ضبط المتهمة وسلاح الجريمة المستخدم، وأظهرت التحريات أن والدها أحضرها من محل إقامتها من منطقة الزاوية بمحافظة أسيوط، ولذلك لتقيم معه وتساعده في عمله الزراعي بالمزرعة، وتبين أن الدافع وراء القتل هو سوء معاملة المزارع لابنته ورفضه نزولها وزيارتها أسرتها بمنطقة الزاوية بأسيوط، بالإضافة إلى الإكراه البدني والعمل الشاق داخل المزرعة.

واستغلت الفتاة انتهاء يوم عمل لوالدها بعد إرهاق شديد له بسبب الأعمال الزراعية، وبعد نومه سرقت سلاحه الناري، وهو عبارة عن فرد روسي عيار 7.62 * 39مم، واستغلت نومه وأطلقت رصاصة عليه أصابته في ظهره، وتسببت الرصاصة في جرح نافذ في جسده، وأودت بحياته.

وتم ضبط المتهمة وتحريز سلاح الجريمة وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الخارجة العام، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المصرى اليوم

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