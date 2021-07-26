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تحديد قيمة الرسوم على رخيص الصيد بقانون «تنمية البحيرات والثروة السمكية»

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تحديد قيمة الرسوم على رخيص الصيد بقانون «تنمية البحيرات والثروة السمكية» تحديد قيمة الرسوم على رخيص الصيد بقانون «تنمية البحيرات والثروة السمكية»

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شهدت المادة 46 من مواد قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية خلافاً بين الأعضاء أُثناء مناقشة القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب، انتهت بطلب زعيم الأغلبية أشرف رشاد بضرورة النص على رسم واضح في المادة، ووافق البرلمان والحكومة على رسم بقيمة «ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية»

وكانت المادة تنص على «يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها».

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة أو البطاقة والرسوم المستحقة عن ذلك.

وقال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي في بداية الجلسة: «لا بد من النص على الرسوم وهو ما أيده المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية وهنا طالب رئيس البرلمان الوزراء المعنيين بتحديد المبلغ المالي المطلوب وتم الاستقرار على ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية.

المصرى اليوم

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