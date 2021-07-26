زعيم الأغلبية يطالب بتسجيل مصطلح «المياه الاقتصادية» في مضبطة جلسة «الثروة السمكية»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب بوضع تعريف المياه الاقتصادية في مضبطة الجلسة خلال مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية اليوم الاثنين، اثناء مناقشة المادة 40 والتي تنص على «مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، يحظر على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية».

و تساءل «رشاد» خلال المناقشة عن معنى المياه الاقتصادية الواردة في المادة قائلا: «ما هو المقصود بالمياه الاقتصادية وهل هذا عرف متفق عليه ام مصطلح وهل هناك فرق بينها وبين المياه الاقليمية».

و علق النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة ان المياه الإقليمية تمتد إلى 12 ميل بحرى بينما تصل المياه الاقتصادية إلى 200 ميل بحرى «. وتساءل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس قائلا: «هذه المسافات موجودة بأى قانون «. ورد» الحصرى «قائلا :» واردة في القانون البحرى».

وعاد «رشاد» إلى المطالبة بتوضيحا واثباتها في مضبطة الجلسة .