«المحامين»: «علاج فرعية بورسعيد» تصدر 3 قرارات تنظيمية

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أعلنت نقابة المحامين عن 3 قرارات اتخذتها لجنة العلاج بنقابة المحامين ببورسعيد، مؤكدة أن القرارات جاءت في إطار تنظيمي للعمل بمشروع العلاج.

وأوضحت النقابة أن القرارات جاءت كالتالي: أولًا: تلقي جميع طلبات العلاج الجديدة سواء إلى النقابة الفرعية أو النقابة العامة وعلى المتقدمين إرفاق صورة ضوئية للبطاقة العلاجية، والشهادات أو التقارير الطبية، وما يفيد تكاليف ومصاريف العلاج عام 2021.

ثانيا: تلقي التظلمات الخاصة بقرار حفظ طلب العلاج، أو تقدير لجنة العلاج لمبلغ يقل كثيرا عن المستحق كمصاريف للعلاج، وتقدم الطلبات ابتداء من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء مع ضرورة حصول الزميل على إيصال مؤقت بالأوراق المقدمة للفرعية.

ثالثا: تلغى جميع الخطابات الخاصة بالخدمات الصحية المؤقتة الصادرة من الفرعية من غير السيستم في إجازة العيد، وآخر موعد لصلاحيتها هو مساء الأحد فقط، ومن يرغب في التعامل بدءًا من اليوم الاثنين عليه التوجه للنقابة والحصول على خطاب من السيستم.