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سعادة بين طلاب العلمي لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الأولي

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سعادة بين طلاب العلمي لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الأولي سعادة بين طلاب العلمي لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الأولي

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عبر طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الأولي مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوي الطالب المتوسط والأسئلة سهلة ومباشرة.
فيما قال بعض الطلاب إن الامتحان تضمن بعض الجزئيات الصعبة التي تحتاج وقت أطول للإجابة عليها.

وقالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن إمتحان اللغة الأجنبية الأولي لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة جاء في مستوي الطالب المتوسط .

وأضافت في تصريحات صحفية، أن أولياء أمور الطلاب اجمعوا على أن الإمتحان متوسط وبعض الأسئلة في القطعة تتضمن بعض النقاط الصعبة وتحتاج تركيز وبها بعض التركات، ولكن في مجملة جيد.

وناشدت عبير، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بتوفير الجو المناسب داخل المنزل ،لأستكمال باقي الإمتحانات بدون ضغط على الطلاب وتشجعيهم دائما.

المصرى اليوم

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