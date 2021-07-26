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البابا تواضروس يستقبل وفد جمعية المحاربين القدماء

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البابا تواضروس يستقبل وفد جمعية المحاربين القدماء البابا تواضروس يستقبل وفد جمعية المحاربين القدماء

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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، أمس، وفد جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب برئاسة اللواء مصطفى أحمد حسين، رئيس الجمعية، وذلك عقب توقيع جمعية المحاربين القدماء، اتفاق تعاون مع برنامج «قم وامشِ» لذوي القدرات الخاصة بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

ويهدف اتفاق التعاون، الذي وقعه الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية واللواء مصطفى حسين، إلى تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية لأبناء الشعب المصري بجميع طوائفه في جميع المحافظات في مجال توفير الأجهزة التعويضية، من الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة العادية والكهربائية والمشايات والجبائر والعكازات بأنواعها وبعض الأدوات مثل العصي البيضاء، والتي ينتجها مصنع الأجهزة التعويضية التابع القوات المسلحة.

وأعرب البابا خلال اللقاء عن ترحيبه بهذا التعاون الذي يعمل من أجل راحة الإنسان.

البابا تواضروس يستقبل وفد جمعية المحاربين القدماء

المصرى اليوم

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