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امتحان الإنجليزي يرسم بسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة

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امتحان الإنجليزي يرسم بسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة امتحان الإنجليزي يرسم بسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة

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رسم إمتحان اللغة الانجليزية البسمة على وجوه طلاب الصف الثالث الثانوي، وقال عدد من طلاب الثانوية العامة في محافظة البحيرة إن الإمتحان مكون من 40 سؤال وكان امتحان سهل، وكان في مستوي الطالب العادي.

وأدى 21 ألفًا و576 طالبًا وطالبة من طلاب الشعبة العلمية في محافظة البحيرة امتحان مادة اللغة الإنجليزية وسط إجراءات وقائية من ، ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في البحيرة30 ألفًا و309 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحان في 106 لجنة في 18 إدارة تعليمية في البحيرة.

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن الامتحانات جرت في جو من الهدوء والتزام بالإجراءات الاحترازية وتم تعقيم اللجان بصفة مستمرة، كما تم تكثيف النظافة في داخل اللجان وخارجها.

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