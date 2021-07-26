هنا الزاهد تكشف تصرفات غريبة لـ أحمد فهمي أثناء مشاهدته مباراة الأهلي: «العاقل»

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شاركت الفنان هنا الزاهد بمقطع فيديو أثناء مشاهدة الفنان أحمد فهمي مباراة النادي الأهلي منذ ساعات.

وظهر «فهمي» ويتصرف بطريقة عفوية ويخفي وجهه بـ«التي شيرت» أثناء الاندماج في متابعة المباراة.

لذا علّقت «الزاهد» وتضحك على ردة فعله: «ماحدش يقعد معاه وهو بيتفرج على الماتش عشان زي ما أنتم شايفين بيعمل حاجات غريبة».

ووصفته بـ«العاقل» بفعل تلك التصرفات التي كشفتها للجمهور، وكانت المباراة بين الأهلي والإنتاج الحربي للوصول إلى بطولة الدوري المصري، التي انتهت بفوز الفريق الأول في الدقائق الآخيرة.