أخبار عاجلة

نزوح جماعي من كابل بعد بلوغ مسلحي "طالبان" أطرافها -
سوريا.. كرنفال مرمريتا السنوي -
انطلاق فاعليات كرنفال «اتكلم عربي» للأطفال أبناء المصريين بالخارج -
وزير الري: المشروعات القومية الجاري تنفيذها تهدف لاستغلال الموارد المائية والحفاظ عليها -
نسبة النجاح 51% .. إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية -
أمين سر «إسكان النواب»: مستعدون لمناقشة تعديلات «الإيجار القديم» بعد حديث الرئيس -
الطائف.. متعة التسوّق بين الأسواق الشعبية والحديثة في "صيف السعودية" -
أمير الرياض بالنيابة يطّلع على استعدادات تعليم المنطقة لبداية العام الدراسي -
صعب على الآباء.. 6 نصائح لتشجيع الأطفال على تناول الفاكهة والخضار -
"غني" يطالب قواته بضبط الأمن في كابول .. وأنباء عن اعتزامه الاستقالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

هنا الزاهد تكشف تصرفات غريبة لـ أحمد فهمي أثناء مشاهدته مباراة الأهلي: «العاقل»

Print

لاقتراحات اماكن الخروج

شاركت الفنان هنا الزاهد بمقطع أثناء مشاهدة الفنان أحمد فهمي مباراة النادي الأهلي منذ ساعات.

وظهر «فهمي» ويتصرف بطريقة عفوية ويخفي وجهه بـ«التي شيرت» أثناء الاندماج في متابعة المباراة.

لذا علّقت «الزاهد» وتضحك على ردة فعله: «ماحدش يقعد معاه وهو بيتفرج على الماتش عشان زي ما أنتم شايفين بيعمل حاجات غريبة».

ووصفته بـ«العاقل» بفعل تلك التصرفات التي كشفتها للجمهور، وكانت المباراة بين الأهلي والإنتاج الحربي للوصول إلى بطولة الدوري المصري، التي انتهت بفوز الفريق الأول في الدقائق الآخيرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب"

بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب"

لحظة إشعال الأهالي النار في منزل صاحب الصهريج المتسبب بانفجار عكار بلبنان (فيديو)

لحظة إشعال الأهالي النار في منزل صاحب الصهريج المتسبب بانفجار عكار بلبنان (فيديو)

الأرصاد تعلن بشرى سارة للمواطنين: «موجة الحرارة انكسرت» (فيديو)

الأرصاد تعلن بشرى سارة للمواطنين: «موجة الحرارة انكسرت» (فيديو)

بالفيديو.. مشاهد مروعة خلّفها زلزال هايتي المدمر

بالفيديو.. مشاهد مروعة خلّفها زلزال هايتي المدمر