«نادي 6 أكتوبر» يستقبل المحامين بعد 4 شهور

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد مجلس إدارة نادي محامين 6 أكتوبر، اجتماعه الأول، برئاسة جمال عمر، نقيب محامين جنوب الجيزة، ورئيس مجلس إدارة النادي، وذلك بمقر النادي.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المجتمعين وجهوا الشكر لمجلس إدارة النادي، السابق، رئيسا وأعضاء، على مابذلوه من جهد في سبيل إصلاح النادي والارتقاء به.

وأضاف البيان: «اتفق الأعضاء على توزيع المهام وأولويات الإصلاح بالنادي، وذلك تمهيدًا لبدء العمل في النادي في غضون ساعات، وأعرب مجلس الإدارة عن اعتذاره الشديد على التأخير في إتمام إصلاح النادي وإعادة تشغيله بالشكل الذي يليق بمحامين جنوب الجيزة، ويشرف محامين مصر».

وتابع: «ووعد المجلس الجديدة لإدارة النادي، بسرعة الانتهاء من الإصلاحات، تمهيدًا لاستقبال المحامين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة».

وقال جمال عمر، نقيب محامين الفرعية، أن كل عضو في مجلس إدارة النادي، تسلم ملف لإعداد تقرير عام ومفصل وخطة عمل، وعرضهما على النقيب العام، للبدء في إجراءات تطوير النادي بالكامل، مضيفا أن النادي سيكون مستعدًا لاستقبال المحامين في خلال أربعة أشهر على الأكثر، ومن المقرر أن تنتهي كافة إصلاحاته وتطويره في خلال عام واحد«.