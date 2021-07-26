أخبار عاجلة

نزوح جماعي من كابل بعد بلوغ مسلحي "طالبان" أطرافها -
سوريا.. كرنفال مرمريتا السنوي -
انطلاق فاعليات كرنفال «اتكلم عربي» للأطفال أبناء المصريين بالخارج -
وزير الري: المشروعات القومية الجاري تنفيذها تهدف لاستغلال الموارد المائية والحفاظ عليها -
نسبة النجاح 51% .. إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية -
أمين سر «إسكان النواب»: مستعدون لمناقشة تعديلات «الإيجار القديم» بعد حديث الرئيس -
الطائف.. متعة التسوّق بين الأسواق الشعبية والحديثة في "صيف السعودية" -
أمير الرياض بالنيابة يطّلع على استعدادات تعليم المنطقة لبداية العام الدراسي -
صعب على الآباء.. 6 نصائح لتشجيع الأطفال على تناول الفاكهة والخضار -
"غني" يطالب قواته بضبط الأمن في كابول .. وأنباء عن اعتزامه الاستقالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«نادي 6 أكتوبر» يستقبل المحامين بعد 4 شهور

Print
«نادي 6 أكتوبر» يستقبل المحامين بعد 4 شهور «نادي 6 أكتوبر» يستقبل المحامين بعد 4 شهور

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين، عن عقد مجلس إدارة نادي محامين 6 أكتوبر، اجتماعه الأول، برئاسة جمال عمر، نقيب محامين جنوب الجيزة، ورئيس مجلس إدارة النادي، وذلك بمقر النادي.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المجتمعين وجهوا الشكر لمجلس إدارة النادي، السابق، رئيسا وأعضاء، على مابذلوه من جهد في سبيل إصلاح النادي والارتقاء به.

وأضاف البيان: «اتفق الأعضاء على توزيع المهام وأولويات الإصلاح بالنادي، وذلك تمهيدًا لبدء العمل في النادي في غضون ساعات، وأعرب مجلس الإدارة عن اعتذاره الشديد على التأخير في إتمام إصلاح النادي وإعادة تشغيله بالشكل الذي يليق بمحامين جنوب الجيزة، ويشرف محامين ».

وتابع: «ووعد المجلس الجديدة لإدارة النادي، بسرعة الانتهاء من الإصلاحات، تمهيدًا لاستقبال المحامين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة».

وقال جمال عمر، نقيب محامين الفرعية، أن كل عضو في مجلس إدارة النادي، تسلم ملف لإعداد تقرير عام ومفصل وخطة عمل، وعرضهما على النقيب العام، للبدء في إجراءات تطوير النادي بالكامل، مضيفا أن النادي سيكون مستعدًا لاستقبال المحامين في خلال أربعة أشهر على الأكثر، ومن المقرر أن تنتهي كافة إصلاحاته وتطويره في خلال عام واحد«.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
انطلاق فاعليات كرنفال «اتكلم عربي» للأطفال أبناء المصريين بالخارج

انطلاق فاعليات كرنفال «اتكلم عربي» للأطفال أبناء المصريين بالخارج

عميد «علوم سياسية القاهرة»: مصر لديها تجربة فريدة ومتكاملة في ملف تمكين الشباب

عميد «علوم سياسية القاهرة»: مصر لديها تجربة فريدة ومتكاملة في ملف تمكين الشباب

بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب"

بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب"

مصرع عامل ونجله غرقا في ترعة بقنا

مصرع عامل ونجله غرقا في ترعة بقنا