طاقة أمل جديدة.. سيف عيسى على موعد مع ميدالية برونزية أمام بطل النرويج فى التايكوندو

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يواجه سيف عيسى، لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو، لاعب النرويج أندري أوردمان على الميدالية البرونزية لوزن 80 كجم رجال بعد أن فاز لاعب المغرب أشرف محبوب فى مباراة الترضية.

ويمتلك سيف عيسى، سجل ناجح خلال مسيرتة فى البطولات الأفريقية والعالمية، حيث حقق مؤخرا الميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا للتايكوندو بعد فوزه على بطل المغرب فى الجولة الرابعة في المباراة النهائية بالنقطة الذهبية فى وزن تحت 80 كجم.

ونجح سيف عيسى فى التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها طوكيو، بعد أن وصل لنهائي بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتى أقيمت في مدينة الرباط المغربية.

ويحمل عيسى 5 ألقاب من بطولات الجائزة الكبرى وبطولة العالم العسكرية والبحر المتوسط وكأس العالم للفرق و5 ميداليات في بطولة أفريقيا وغيرها، خاصة أنه حصل على 4 أوسمة جمهورية، والمصنف رقم 1 على العالم عام 2017 ورقم 4 أولمبي عام 2018 ورقم 7 أولمبي حالي