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نزوح جماعي من كابل بعد بلوغ مسلحي "طالبان" أطرافها
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:47 مساءً
سوريا.. كرنفال مرمريتا السنوي
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:47 مساءً
انطلاق فاعليات كرنفال «اتكلم عربي» للأطفال أبناء المصريين بالخارج
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:46 مساءً
وزير الري: المشروعات القومية الجاري تنفيذها تهدف لاستغلال الموارد المائية والحفاظ عليها
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:46 مساءً
نسبة النجاح 51% .. إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:46 مساءً
أمين سر «إسكان النواب»: مستعدون لمناقشة تعديلات «الإيجار القديم» بعد حديث الرئيس
-
الأحد 15 أغسطس 2021 02:46 مساءً
الطائف.. متعة التسوّق بين الأسواق الشعبية والحديثة في "صيف السعودية"
-
الأحد 15 أغسطس 2021 02:38 مساءً
أمير الرياض بالنيابة يطّلع على استعدادات تعليم المنطقة لبداية العام الدراسي
-
الأحد 15 أغسطس 2021 02:38 مساءً
صعب على الآباء.. 6 نصائح لتشجيع الأطفال على تناول الفاكهة والخضار
-
الأحد 15 أغسطس 2021 02:38 مساءً
"غني" يطالب قواته بضبط الأمن في كابول .. وأنباء عن اعتزامه الاستقالة
-
الأحد 15 أغسطس 2021 02:38 مساءً
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ميل جديد فى عقار بمنطقة الساعة بالإسكندرية بعد ساعات من كارثة ميل عقار الـ19 طابق بالأنفوشى
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 26 يوليو 2021 01:53 مساءً
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