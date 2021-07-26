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آلام الوضع تُهاجم طالبة أثناء الامتحان في كفرالشيخ

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آلام الوضع تُهاجم طالبة أثناء الامتحان في كفرالشيخ آلام الوضع تُهاجم طالبة أثناء الامتحان في كفرالشيخ

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قال الدكتور عبدالناصر الشهاوي، رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم نقل الطالبة د.غ. ا.ع. الطالبة والتي تؤدي الامتحان بلجنة فتيات كفر الشيخ النموذجي، عندما شعرت بآلام الوضع.

وأضاف الشهاوي، أن الطالبه سلمت ورقة اجابتها بعد أدائها نصف الوقت لمادة التاريخ، بعد ان انتهت من اجابتها على الاسئلة، شعرت بآلام الوضع، وتم نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام.

وفي الشرقية، شهدت إحدى لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمدرسة «الشهيد عاطف السادات» الابتدائية، بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، نقل طالبة إلى المستشفى، إثر إصابتها بآلام ما قبل الوضع «طلق ولادة».

وفوجئ المتواجدين باللجنة بدخول طالبة ١٨ عاما، مُقيمة بإحدى القري التابعة لدائرة بلبيس، في حالة إعياء شديدة من تلك التي تسبق الولادة، وعلى الفور جرى استدعاء سيارة الإسعاف القريبة من المدرسة، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى بلبيس المركزي.

وأوضح مصدر طبي أنه تم وضع الطالبة تحت الملاحظة بالمستشفي، ويواصل الفريق الطبي إجراء الفحوصات اللازمة لها، وتبين أنها حامل في الشهر التاسع.

المصرى اليوم

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