«الإنجليزي» يرسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالإسكندرية

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أدى طلاب الشهادة الثانوية العامة (الشعبة العلمية) في الإسكندرية، الإثنين، امتحان مادة اللغة الاجنبية الاولى اليوم الاثنين، أمام 113 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانية، وسط إجراءات احترازية مشددة تزامنا مع فيروس كورونا.

وأعرب طلاب الشعبة العلمية عن فرحتهم وسعادتهم لسهولة الامتحان، مشيرين إلى أنه كان مباشراً والوقت المحدد له كافياً، فضلا عن كونه جاء في مستوى الطالب المتوسط، فيما نفت غرفة عمليات الاسكندرية ورود أي شكاوى من الامتحان.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أن عدد المتقدمين للامتحان بـ«الشعبة الأدبية» بلغ 20 ألف و382 طالب وطالبة، من إجمالى 46481 طالب، مقابل 26099 للشعبة العلمية، حيث يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني.

وأضاف أنه تم تجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان، مشيراً إلى أنه تم تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا.