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ارتياح من امتحان «الإنجيلزي» للثانوية بالوادي الجديد: في مستوى الطالب المتوسط

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ارتياح من امتحان «الإنجيلزي» للثانوية بالوادي الجديد: في مستوى الطالب المتوسط ارتياح من امتحان «الإنجيلزي» للثانوية بالوادي الجديد: في مستوى الطالب المتوسط

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أعرب عدد كبير من طلاب الشعبة العلمية للثانوية العامة في الوادي الجديد عن ارتياحهم من سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، اليوم، موضحين أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط.

وأكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن لجان إمتحانات الثانوية العامة استقبلت طلاب الشعبة العلمية لآداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في اليوم الحادى عشر من ماراثون الثانوية العامة، وسط إجراءات احترازية وقائية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الإمتحانات من أعمال التعقيم والإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات والتباعد.

وقال المتابعة اللحظية مستمرة من جانب غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات، بجانب توفير الجو الآمن والمناسب للطلاب لآداء الإمتحانات وتذليل كافة العقبات، والتواصل مع غرفة الوزارة والمحافظة والغرف الفرعية بالادارات التعليمية بالمراكز، وتزليل أي عقبات حال حدوثها على الفور وتوفير الجو الآمن والملائم الطلاب لضمان سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة.

المصرى اليوم

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