شوبير: نجم الأهلي مهدد بالرحيل

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أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النيجيري جونيور أجايي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أصبح مهددًا بالرحيل عن القلعة الحمراء، في نهاية الموسم الجاري.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: «أجايي أصبح مهددًا بالرحيل عن الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل التراجع الكبير في مستوى اللاعب منذ عودته من الإصابة، وهو ما ظهر جليًا في مباراتي البنك الأهلي والإنتاج الحربي».

وأضاف: «الهدف الذي أحرزه المهاجم الكونغولي والتر بواليا، في شباك الإنتاج الحربي، قد يكون بدايته الحقيقية مع الفريق الأحمر، ويستمر مع الفريق في الموسم المقبل».

يُذكر أن الأهلي حقق فوزًا صعبًا على الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.