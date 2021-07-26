رسالة نارية من أحمد حجازي قبل موقعة أستراليا فى أولمبياد طوكيو

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وجه أحمد حجازي، مدافع المنتخب الأولمبي، رسالة إلى الجماهير المصرية قبل مواجهة إستراليا في أولمبياد طوكيو.

ويلتقي المنتخب الأولمبي مع إستراليا بعد غدٍ الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعة من أولمبياد طوكيو.

وكتب أحمد حجازي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"،: "هنقاتل ونلعب لآخر ثانية، وإن شاء الله هنصعد".

ويحتل المنتخب المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين عن الأرجنتين واستراليا أصحاب المركزين الثاني والثالث وثلاثة نقاط عن إسبانيا صاحبة الصدارة.

وأصبح المنتخب لا بديل أمامه سوى الفوز على أستراليا، من أجل التمسك بحظوظ التأهل للدور التالي.