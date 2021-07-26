ارتياح بين طلاب «علمي الثانوية» عقب أداء امتحان اللغة الإنجليزية بالشرقية

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سادت حالة من الارتياح بين طلاب الشعبة العلمية للثانوية العامة بالشرقية، الإثنين، عقب أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والذين أكدوا أن الامتحان جاء سهلًا وبشكل مباشر.

ولفت عدد من الطلاب إلى أنهم تمكنوا من الإجابة عن أسئلة الامتحان، البالغ عددها 40 سؤالًا في منتصف الوقت، متمنين أن تأتي الامتحانات المتبقية بشكل سهل ومباشر كما جاء في مادة اللغة الإنجليزية.

وكان طلاب الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الشرقية قد أدوا الامتحان اليوم في مادة اللغة الإنجليزية، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط وعلى أبواب اللجان الامتحانية.

ويؤدي نحو 45 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة هذا العام، أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، والصحة، والداخلية، والتأمين الصحي، ورؤساء المدن والأحياء.