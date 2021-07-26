وزير الزراعة: 323 مليون جنيه جديده لتربية 22 ألف رأس ماشية لمشروع البتلو

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وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على اعتماد مبلغ 323 مليون جنيه لعدد 2350 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى عدد رؤوس ماشية 22 ألف رأس في جلسته الأخيرة ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالى 4.9 مليار جنيه لأكثر من 30 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 331 ألف رأس ماشية.

يأتي ذلك بينما كلف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كلًا من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو سواء محلي أو مستورد، مع توفير كل أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

وقال «الصياد» في تصريحات صحفية، الاثنين، إن المشروع القومي للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى- أو أسعار اللحوم الحمراء.

وأضاف نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن ثبات واستقرار أسعار رؤوس المواشى الحية واللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية وفى ظل الظروف الراهنة كان دافعًا قويًا ومشجعًا للعديد من صغار المربين للتقدم بطلبات للاستفادة من المشروع القومى للبتلو.

من ناحيته، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن المشروع القومى للبتلو بدأ في عام 2017 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه وفى نهاية 2018- 2019 تم تخصيص وإضافة 400 مليون جنيه للمشروع، وبلغ المبلغ المخصص عام 2020 للمشروع (4.1 مليار جنيه)، وذلك بإضافة 3.6 مليار جنيه.

وأضاف «سليمان» أنه في عام 2021 تمت إضافة مليار جنيه لتمويل مشروعات إحياء البتلو ليصبح إجمالى المبلغ المخصص للمشروع القومى للبتلو حاليًا 5.1 مليار جنيه، ‏موضحًا أن ذلك انعكس على توافر الكميات واستقرار الأسعار مع زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).